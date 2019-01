Was haben die Freiherr-vom-Stein-Schule und das Bahnhofsgebäude gemeinsam? Richtig, beide liegen sie im Bad Emser Stadtteil Spieß – und beide standen sie bei der jüngsten Auflage der Veranstaltungsreihe „CDU im Dialog“ im Mittel- und Brennpunkt. Neu sind die Probleme weder an der einen noch an der anderen Stelle. So sorgen Eltern, die ihren Nachwuchs Morgen für Morgen mit dem Auto zur Schule bringen und dabei Morgen für Morgen in der Karl-Busch-Straße, einer Sackgasse, ein Verkehrschaos verursachen, bei den Anwohnern bereits seit Monaten oder gar Jahren zuverlässig für Unmut (die RLZ berichtete). Angesichts der steigenden Schülerzahlen werde sich die Situation im kommenden Schuljahr voraussichtlich weiter zuspitzen, sagte Schulelternsprecherin Petra Secker, die bei dem Treffen am Samstagmorgen mit rund 30 Teilnehmern dabei war, und fügte hinzu: „Ich habe etliche dieser Eltern gefragt, warum sie ihre Kinder hier hochfahren, anstatt sie unten in der Kapellenstraße aus dem Auto steigen zu lassen, damit sie von der Wintersbergstraße aus über die Stufen hochlaufen. Die häufigsten Antworten waren, der Schulranzen sei zu schwer, und es seien zu viele Stufen. Dabei sind es gerade mal 41.“ Im Elternbeirat sei man sich des Problems sehr bewusst, betonte Petra Secker. Und: „Geschätzt 95 Prozent der Eltern stehen hinter uns.“ Was im Umkehrschluss allerdings bedeuten würde, dass es gerade mal fünf Prozent sind, die für den allmorgendlichen Verkehrsstau inklusive Hupkonzert, gewagten Wendemanövern und dergleichen unerfreulichen Dinge mehr verantwortlich sind. „Nein, es sind nicht zehn bis 15, sondern 50 bis 70 Autos, die hier hochfahren“, sagte ein Anwohner, der von seinem Fenster aus auf die Haarnadelkurve oberhalb der Schule schaut und den sich allmorgendlich bietenden Anblick mit den Worten „absolut verheerend“ beschrieb. Eine weitere Anwohnerin berichtete, als vor Kurzem ein Kind verunglückt sei, habe der Notarztwagen nicht wenden können.

Da stellt sich fast zwangsläufig die Frage: Was unternehmen gegen diese unangenehme, mehr noch: gefährliche Situation, die sich, wie zu hören war, nicht nur auf die Tage unter der Woche, ...

