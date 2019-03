Nastätten treibt das Projekt „plastikfreie Stadt“ weiter voran. Konkret geht es dabei um die Vermeidung von Plastikgeschirr und -verpackung bei städtischen Festen. Ob dabei mehr auf Verbote oder auf die Freiwilligkeit von Marktbeschickern gesetzt werden soll, darüber gingen die Meinungen im Stadtrat kurz vor Weihnachten auseinander (wir berichteten). Zur weiteren Beratung wurde das Thema an zwei Fachausschüsse gegeben: den Markt- sowie den Bau- und Umweltausschuss. Letzterer zeigte sich in seiner jüngsten Sitzung nicht sehr diskussionsfreudig, was das Projekt „plastikfreie Stadt“ anging. Allerdings konnte der Beigeordnete Marco Ludwig Ergebnisse aus dem Marktausschuss vorstellen.

Der Debatte in den städtischen Gremien vorangegangen war ein Antrag der SPD-Fraktion im Nastätter Stadtrat. Da Umweltschutz und Ressourcenschonung vor Ort anfange, bat die Fraktion die Stadt zu prüfen, „inwiefern ...

Lesezeit für diesen Artikel (384 Wörter): 1 Minute, 40 Sekunden

