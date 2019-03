Mit einer dreisten Masche haben Trickbetrüger in Nastätten ihr Unwesen getrieben. Um an das Geld ihrer Opfer zu kommen, gaben sie sich als Bankmitarbeiter aus.

Drei Fälle wurden der zuständigen Polizeiinspektion in St. Goarshausen an Rosenmontag gemeldet. Die Betrüger hatten zum Teil Erfolg. Die Beamten warnen deshalb ausdrücklich vor diesem offenbar neuen Vorgehen. Und so hat sich das ...