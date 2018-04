Sie sind seit 1971 in Niederlahnstein zu finden und mit aktuell 311 Angestellten auch einer der größten Arbeitgeber der Stadt: die Firma Röchling Sustaplast SE & Co. KG. Franz Lübbers, Vorstandsmitglied der Röchling-Gruppe und verantwortlich für den Unternehmensbereich Industrie, kündigte nun gemeinsam mit Standortleiter Mustafa Altintas Millioneninvestitionen an – das hiesige Kompetenzzentrum für Hochleistungskunststoffe soll ausgebaut werden. Insgesamt sollen in den kommenden zwei Jahren 15 Millionen Euro investiert werden.

Sustaplast möchte sich vergrößern – doch dafür benötigt man Flächen. Auch deshalb war Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte kürzlich zu Besuch in der Firmenzentrale am Stadtrand von Niederlahnstein. Dort wurde er ...

Lesezeit für diesen Artikel (556 Wörter): 2 Minuten, 25 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.