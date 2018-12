Die bisher einzige Radstätte in Rheinland-Pfalz steht jetzt in Nassau. Zugleich ist die Rast- und Service-Station an dem seit 2016 ausgeschilderten Radweg Deutsche Einheit unter den 13 bereits bestehenden Radstätten jene, die mit den umfangreichsten Funktionen ausgestattet ist. Und der führt über stolze 1100 Kilometer von der ehemaligen Hauptstadt Bonn in die Hauptstadt Berlin. Nun haben Vertreter des Landesbetriebs Mobilität und der Nassauer Bauverwaltung die gerade fertiggestellte Installation im Freiherr-vom-Stein-Park begutachtet. Offiziell soll sie zum Beginn der kommenden Saison im Frühjahr 2019 eröffnet werden.

Karte, Infotafel und interaktiver Bildschirm versorgen Gäste in der Radstätte mit Infos über Nassau und den Radweg Deutsche Einheit.Foto: Carlo Rosenkranz Karte, Infotafel und interaktiver Bildschirm versorgen Gäste in der Radstätte mit Infos über Nassau und den Radweg Deutsche Einheit.Foto: Carlo Rosenkranz Die Radstätte bietet auf einer Tafel Informationen über Sehenswürdigkeiten ...

Lesezeit für diesen Artikel (712 Wörter): 3 Minuten, 05 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.