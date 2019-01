Nach der Öffnung der gesperrten L 335 zwischen Marienfels und Miehlen hat sich die Verkehrssituation vielerorts wieder entspannt. Ein Jahr lang wurde die Straße als Baustein der Umgehungsstraße um die beiden Orte komplett neu gemacht. Doch nicht nur in den Ortschaften, die an der offiziellen Umleitungsstrecke an der L 333 liegen, ist man froh, dass die Straße wieder befahrbar ist – auch in Gemeinden, über die während der Sperrung gern abgekürzt wurde. „Große Erleichterung macht sich breit“, antwortet etwa Bergs Ortsbürgermeister Heiko Singhof, als unsere Zeitung ihn zum Ende der Umleitung befragt. Doch zurück bleibt nicht nur Erleichterung, sondern auch der eine oder andere Schaden in der Ortsdurchfahrt – und das nicht nur in Berg.

Statt über die L 333 zu fahren, sei ein großer Teil der Verkehrsteilnehmer von Marienfels aus über die Kreisstraßen 14 und 75 sowie über die L 323 also über Berg und Hunzel ...

Lesezeit für diesen Artikel (863 Wörter): 3 Minuten, 45 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.