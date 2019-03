Zu einem Großereignis im Raum zwischen Wiesbaden, Koblenz und Limburg ist die „Automobil- und Zweiradschau“ in Nastätten geworden. 45 Aussteller zeigten am Wochenende die neuesten Modelle von 19 Fabrikaten und ließen die Herzen der Autofreunde von nah und fern höher schlagen. Die interessierten Gäste fanden auch eine breite Palette von Angeboten rund um den Straßenverkehr. So waren der Marktplatz und die Parkplätze der benachbarten Märkte gespickt mit rund 200 blank polierten Modellen, darunter auch attraktive Wohnmobile, die Lust auf den nächsten Familienurlaub machten. Das Polizei-Sicherheitsmobil, ein THW-Einsatzfahrzeug und eine umfangreiche Ausstellung der Feuerwehr und der Kreisjugendfeuerwehr fanden viel Aufmerksamkeit und begeisterten vor allem auch die kleinen Besucher der Schau.

Zur Eröffnung im Großzelt konnte Stadtbürgermeister Joachim Rzeniecki unter den Ausstellern und Besuchern auch Mattias Lammert MdL, Kreisbeigeordnete Gisela Bertram, Bürgermeister Jens Güllering, Ehrenverbandsbürgermeister Raimund Friesenhahn und Ehrenstadtbürgermeister Karl Peter ...

