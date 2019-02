Schrillbunte Kostüme und perfekt gestylte Outfits, Reisen in die Siebziger, mit Erich Kästner im fliegenden Klassenzimmer durch die Welt, mit Pluderhosen durch Tausend und eine Nacht oder mit einem echten Elch ins Land der Eskimos – die Ideen für die Auftritte beim Lahnsteiner Männerballettfestival des Carneval Comité Oberlahnstein (CCO) waren wie immer unglaublich vielfältig und kreativ. Das aber war nur die eine Seite. Ein bisschen Klamauk in weißen Lackstiefeln (in enormen Größen), atemberaubende Hebefiguren, Akrobatik und perfekte Choreografien der insgesamt 16 Tanzgruppen ließen beim – natürlich in der Mehrzahl weiblichen – Publikum keine Wünsche offen. Ein perfekter karnevalistischer Abend.

Das NCV-Männerballett beim CCO-Männerballettfestival. Die Jungs belegten den 1. Platz für die schwerste Gruppe, den 1. Platz für die karnevalistische Darbietung und insgesamt den 5. Platz in der Gesamtwertung. Trainerinnen ...

