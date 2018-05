Das Welterbe Oberes Mittelrheintal will sich fit für die Zukunft machen und setzt dabei auf die Buga 2031. Zweckverbandsvorsteher und Landrat Frank Puchtler übergibt die Bewerbung am kommenden Mittwoch an die Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft (DBG). Zuvor bereist eine DBG-Delegation mit Geschäftsführer Jochen Sandner die Region zwischen Koblenz und Rüdesheim, um sich zentrale Schauplätze für Buga-Projekte aus der Machbarkeitsstudie anzusehen. Einer dieser Schauplätze ist die Loreley als Herzstück des Welterbes.

Quelle: YouTube (erweiteter Datenschutzmodus) Die Neugestaltung der Felsspitze zum Kultur- und Landschaftspark sowie die ertüchtigte Freilichtbühne gelten als Vorzeigeprojekte auf dem Weg zur Buga 2031 mit touristischen Highlights. Dabei werden die ...

Lesezeit für diesen Artikel (615 Wörter): 2 Minuten, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.