Wie weit die Arbeiten auf dem Loreley-Plateau vorangeschritten sind, davon haben sich jetzt knapp 200 Personen ein Bild gemacht. Tourismusreferent Armin Schaust hatte am Sonntag zuerst Touristiker und Gästeführer im Kultur- und Landschaftspark herumgeführt, später eine offene Gruppe. Die Teilnehmerzahl zeigt, dass das Interesse groß ist, hielt er im Nachgang fest. Bei der Führung sei es nicht mehr nur um Arbeiten oder die Baustelle selbst gegangen.

„Die Führung war darauf abgestellt, was der Gast wissen will. Und den interessiert das Landschaftserlebnis“, erklärt Schaust. Der Rundgang führte die Teilnehmer unter anderem am ehemaligen Turner- und Jugendheim vorbei. ...