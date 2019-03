Wenn der Stadtrat grünes Licht gibt, kann die erste E-Tankstelle noch dieses Jahr im Oranienweg eingerichtet werden.

Kein Saft für Elektro-Autos in der Kurstadt – das könnte bald Geschichte sein. Denn die Firma Amperio plant, an mehreren Stellen in Bad Ems Elektroladesäulen mit unterschiedlicher Ladegeschwindigkeit einzurichten. Es ...