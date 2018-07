Er ist ganz in Gedanken vertieft, blickt auf den Bildschirm seines Laptops und hat das leckere Stück Apfelkuchen neben sich fast vergessen. Vielleicht hat er auf dem Weg zum Treffpunkt Café Apfelbaum in der Burgstraße etwas entdeckt, eine neue Idee entwickelt, die er unbedingt sofort festhalten muss. Wahrscheinlich sogar! Er hackt auf die Tastatur. Dann aber blickt er auf, lächelt und beginnt zu erzählen. Jörg Schmitt-Kilian ist – unter anderem – erfolgreicher Krimiautor und schreibt an seinem neuesten Buch, einer spannenden Kriminalgeschichte, die zu großen Teilen in Lahnstein spielt. Ein „Lahnstein-Krimi“ also, der pünktlich zum Jubiläumsjahr – 2019 wird 50 Jahre Lahnstein groß gefeiert – erscheinen soll. „Vielleicht auch schon Ende dieses Jahres“, sagt er, denn er ist bereits am „Feinschliff“.

Jörg Schmitt-Kilian ist einmal mehr auf Recherche-Tour in Lahnstein, denn der Kriminalhauptkommissar im Ruhestand, der vielen vor allem durch seine Drogenpräventionsarbeit bekannt ist, will sich vertraut machen mit der Stadt, ...

Lesezeit für diesen Artikel (681 Wörter): 2 Minuten, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.