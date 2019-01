Es tut sich einiges in der Koblenzer Straße: Bagger und Baumaschinen geben sich ein Stelldichein, auf beiden Seiten der Straße wird seit Monaten gearbeitet. Auf der einen Seite baut Aldi seine neue Filiale, auf der anderen Seite – auf dem ehemaligen Gelände der Firma CSS Draht Schmidt – entsteht neben einer Großbäckerei auch die neue Filiale von Lidl. Der Discounter kommt gut voran, dem bisher milden Winter sei Dank. Bleiben Überraschungen aus, soll bereits am Mittwoch, 6. Februar, Richtfest gefeiert und im April eröffnet werden.

Dies kündigte Lidl-Bereichsleiterin Anke-Maria Wolfram nun bei einem Baustellenbesuch in Lahnstein an. Die Bodenplatte ist betoniert, die Außenmauern stehen, die Binder für die Dachkonstruktion werden in Kürze montiert. „Dann fehlt ...