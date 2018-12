Einem Landwirt über die Schultern schauen und die Lebensmittelproduktion von der Wurzel her kennenlernen – das wünscht sich eine Elterninitiative um Chiara Firmbach aus Kasdorf für ihre Kinder. Damit auch ihr jüngerer Sohn, genau wie sein großer Bruder, einen Kindergarten mit Bezug zur Natur besuchen kann, will Chiara Firmbach selbst aktiv werden. Das Konzept für den angestrebten Bauernhofkindergarten soll am Samstag, 26. Januar, im Oelsberger Dorfgemeinschaftshaus vorgestellt werden. Denn die junge Frau sucht noch Mitstreiter für das Projekt.

Firmbachs vierjähriger Sohn besucht bereits den Naturkindergarten in Diethardt. Doch für ihren jüngeren Sohn hat sie dort keinen Platz bekommen. Zwar stehen die Kindergärten im Zweckverband Nastätten auch Kindern aus ...

Lesezeit für diesen Artikel (598 Wörter): 2 Minuten, 36 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.