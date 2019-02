Das geplante Therme-Hotel nimmt langsam Gestalt an. Auch wenn Investor Dr. Stefan Kannewischer nach einer Präsentation in öffentlicher Ratssitzung noch keinen der Entwürfe zur Veröffentlichung freigeben wollte, hat Architekt Ernst Ullrich Tillmanns die Grundzüge des Bauvorhabens skizziert. Das Investitionsvolumen für Hotel und das ebenfalls vorgesehene Parkhaus siedelt Kannewischer in einer Größenordnung von 23 Millionen Euro an. Rund 50 Arbeitsplätze sollen dadurch entstehen.

Die architektonische Herausforderung liegt laut Tillmanns darin, die Zielvorgaben auf dem gegebenen Grundstück umzusetzen. Geplant ist ein Vier-Sterne-Haus mit mindestens 80 Zimmern und Gastronomie. Kostenpunkt: 18 Millionen Euro. Dabei orientiert ...

Lesezeit für diesen Artikel (696 Wörter): 3 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.