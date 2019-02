Die To-do-Liste der Ortsgemeinde Gemmerich für das neue Jahr ist lang: Die Erweiterung des Neubaugebiets wird vorangetrieben, der Eigentümer des einstigen Bundeswehrgeländes möchte dieses anders als bisher nutzen und das Dorfgemeinschaftshaus soll auf Vordermann gebracht werden – um nur einige Beispiele zu nennen. Auch die Sicherung der medizinischen Versorgung im Ort wird den Gemeinderat beschäftigen. Ein wichtiges Etappenziel ist hier schon erreicht, wie Ortsbürgermeister Mario Winterwerber im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt.

