Feinstaub in Lahnsteiner Schule? Umweltlabor auf der Suche nach Schadstoffen

Wurden beim Bau der Lahnsteiner Schillerschule in den 60er-Jahren krankheitserregende Stoffe verbaut, die Krebs auslösen können? Oder ist die relativ hohe Zahl an erkrankten ehemaligen und aktuellen Lehrern der heutigen Grundschule bloßer Zufall?

Raumluftmessung im Lehrerzimmer: Für 24 Stunden wird das Gerät, das Michael Tschickardt vom Umweltlabor des Landesuntersuchungsamtes in Mainz installiert, Feinstäube aus der Luft filtern, um sie anschließend auf Schadstoffe untersuchen zu können. Foto: Karin Kring

Um diese wichtigen Fragen zu beantworten, war am Mittwochvormittag Besuch aus Mainz in der Schillerschule zu Gast: Michael Tschickardt, Fachmann aus dem Umweltlabor des Landesamtes für Umwelt in Mainz, baute im Auftrag der Unfallkasse Rheinland-Pfalz insgesamt fünf Messgeräte auf, welche die Raumluft auf vorhandene Feinstäube untersuchen. Eine folgende Schwermetallanalyse soll Klarheit bringen, mit Ergebnissen ist in drei bis vier Wochen zu rechnen.

Großer Auflauf am Mittwochmorgen im Eingangsbereich der Schule, die bis zum Jahr 2000 Haupt- und seitdem Grundschule ist: Vertreter der Lahnsteiner Stadtverwaltung, Schulleiterin Heike Koulen, Personalrat Ralf Landsrath, Elternvertreterin Christina Schneider und Ingolf Klöckner vom Gesundheitsamt des Rhein-Lahn-Kreises nahmen Tschickardt im Empfang. Der Experte hatte fünf Messgeräte mitgebracht, die er in der Mensa, im Lehrerzimmer sowie in drei Klassenzimmern aufbaute. Die hochmodernen Geräte sollen über einen Zeitraum von 24 Stunden möglicherweise vorhandene Feinstäube aus der Luft herausfiltern.

Dazu wurde ein Gerät in der Mensa, der ehemaligen Pausenhalle aufgestellt, das wie ein Staubsauger arbeitet, eine große Menge Raumluft filtert und die möglichen Rückstände in einem – bis dahin rein-weißen – Filter sammelt. Kleinere Geräte mit geringerem Ansaugvolumen wurden in den Klassenräumen aufgestellt. „Kleiner, denn ansonsten würde die komplette Raumluft entzogen“, erklärt Tschickardt. Nach dem Einschalten der Messgeräte war dann auch ein Geräusch, wie von einem Staubsauger verursacht, zu hören, in der Mensa etwas lauter, in den Klassenräumen leiser. Aber nach 24 Stunden wurden die Geräte ja bereits wieder abgebaut.

Hintergrund der Aktion ist ein Bericht in unserer Zeitung vom Jahresende, in dem es um die ungewöhnlich hohe Zahl an Krebserkrankungen von Lehrpersonal der heutigen Grundschule ging. Rund ein Dutzend ehemalige und aktuelle Lehrer sind in den vergangenen zehn Jahren an Krebs erkrankt. Kollegen und Angehörige hatten die Sorge geäußert, dass beim Bau der Schillerschule in den Jahren 1960 und 1961 Materialien verwendet wurden, deren Gefährlichkeit sich erst im Laufe der folgenden Jahrzehnte herausstellte: Asbest, Holzschutzmittel, Klebstoffe oder alte Mineralwolle zum Beispiel – in nahezu allen im Zeitraum zwischen 1950 und 1990 errichteten Gebäuden sind solche Schadstoffe zu finden. „Damals wussten wir es nicht“, sagt Tschickardt, „heute wissen wir es besser.“ Deshalb habe das Landesamt für Umwelt in den vergangenen 20 Jahren bereits viele Untersuchungen an Gebäuden aus dieser Zeit vorgenommen und auch Sanierungen begleitet.

Die Stadtverwaltung geht nicht davon aus, dass derlei Belastungen vorliegen – dies machte Fachbereichsleiter Werner Kratz noch einmal deutlich und verwies auf Begehungen der Unfallklasse, bei denen keinerlei Hinweise auf belastete Materialien gefunden worden seien. Im Jahr 2009 war zudem ein Stück einer Bodenplatte auf Asbest untersucht worden – mit unbedenklichen Ergebnissen. „Es gibt also keinen Anlass zur Sorge, dass eine Gesundheitsgefährdung für Schüler oder Lehrer vorliegt“, zeigt sich Kratz überzeugt. Diese Einstellung teilt auch Elternvertreterin Schneider, die aber froh ist, dass die Raumluft untersucht wird. „Denn gerade da, wo sich unsere Kinder aufhalten, sollte man alle Unwägbarkeiten ausschließen.“ Personalratsvorsitzer Ralf Landsrath sieht das ähnlich. „Die Kollegen sind froh, dass diese Untersuchungen gemacht werden und das Ergebnis uns zeitnah vorliegen wird.“

Lauschten des Ausführungen des Experten: Werner Kratz, Sandra Georg und Alexandra Schäfer von der Stadtverwaltung gemeinsam mit Ingolf Klöckner vom Rhein-Lahn-Kreis. Foto: karin kring

Bereits in drei bis vier Wochen sollen die Ergebnisse der umfangreichen Schwermetallanalyse im Labor feststehen. „Wir geben dann unseren Bericht an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, die dann den Schulträger informiert“, schildert Tschickardt das weitere Vorgehen. Im Sommer wird dann eine zweite Messung auf Feinstäube erfolgen, denn in der warmen Jahreszeit, wenn Trockenheit und eine geringere Luftfeuchtigkeit herrschen, werden möglicherweise vorhandene Schwermetalle flüchtiger und gelangen leichter in die Raumluft.

Kann man einen Zusammenhang zwischen Erkrankungen und Gebäudehistorie bei negativem Befund also ausschließen? „Zumindest was eine mögliche Belastung der Luft durch Schwermetalle angeht“, erklärt Tschickhardt. Die Geräte filterten schließlich lediglich Feinstäube heraus. Über mögliche Altlasten in Decken, Böden und Wänden sage dies relativ wenig aus, dazu müssten andere Untersuchungen gemacht werden. „Diese werden normalerweise nur anlassbezogen gemacht“, klärt der Experte auf. Dies könnten beispielsweise Hinweise von Lehrern sein, die über Monate über Kopfschmerzen klagten, wenn sie sich in bestimmten Räumen aufhalten. In diesem Falle könnte die Unfallkasse eine Begehung anordnen, so wie 2009. Damals schauten sich die Experten sich Decken, Böden, Wände und Isolierungen an, um Hinweise auf heute verbotene Baumaterialien zu finden. Vor neun Jahren zumindest fanden sie diese Hinweise nicht.

Von unseren Redakteuren Tobias Lui und Karin Kring