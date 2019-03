Fast 100 Teams sind am Wochenende bei der 30. Rallye Zorn an den Start gegangen. Im Vorfeld des Rennens wird die Strecke der Wertungsprüfung mit Vorausfahrzeugen abgefahren, um die Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen. Ausgewählte Gäste durften als Beifahrer in einem dieser Fahrzeuge eine Runde über die Rennstrecke drehen. Zu ihnen gehörte auch RLZ-Mitarbeiter Norbert Schmiedel, der sich in Rennfahrerkluft mit auf die Piste gewagt hat:

Alles gut überstanden, nur die Brille sitzt bei Norbert Schmiedel nach der Rallyefahrt etwas schief auf der Nase. Das ist auch kein Wunder, bei den Kurven, die er im Rennfahrzeug ...

Lesezeit für diesen Artikel (935 Wörter): 4 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.