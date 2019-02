Der Bauantrag zur Sanierung der städtischen Kita Biberbau im ehemaligen Hauptschultrakt der Marksburgschule liegt jetzt bei der Kreisverwaltung vor. Darüber informierte Stadtbürgermeister Joachim Müller am Anfang der Woche. Sobald die Genehmigung erteilt ist, soll auch zeitnah die Ausschreibung erfolgen. So könne laut Müller, wenn alles glatt läuft, im Sommer mit der Sanierung begonnen werden. Auch wenn es bis dahin noch ein wenig dauert, stellt die Kita schon jetzt Überlegungen an, wie der alltägliche Betrieb in den Spitzenzeiten der Sanierung ablaufen kann. Denn saniert wird bei laufendem Betrieb. Rund ein Jahr Bauzeit ist eingeplant.

Gerade bei gutem Wetter können sich die Jungen und Mädchen problemlos auf der Scheune in der Nähe vom Hofgut Bissingen aufhalten, so Müller. Dort verbringen die Erzieher und Kinder schon ...

Lesezeit für diesen Artikel (443 Wörter): 1 Minute, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.