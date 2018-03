Erfolg trotz Hochwasser: Loreley-Winzer laden zu Glühwein und Wandern ein

Trotz des Hochwassers fanden rund 200 Gäste den Weg zur 13. Glühweinwanderung nach Bornich. Traditionell laden die Loreley-Winzer am letzten Wochenende im Januar zu einer Wanderung auf dem Rheinhöhengelände ein.

Dieses Erfolgsrezept setzt sich auch bei schlechten Wetterbedingungen durch: Trotz des Hochwassers hatten zahlreiche Gäste den Weg zur Bornicher Glühweinwanderung gefunden.

Foto: Theresa Lambrich

„Nach Weihnachten und Silvester freuen die Leute sich immer über etwas Bewegung – und bei uns werden sie zudem noch mit einem guten Winzerglühwein belohnt“, sagte Uli Lenz von der Winzergenossenschaft.

In diesem Jahr führte der Weg die Wanderer zunächst Richtung Weisel. Über Wirtschaftswege und ein Waldstück ging es dann im Bogen zurück nach Bornich, wo die Winzer an der „Ahl Asch“, einer alten Eiche, mit duftendem, selbst gekochtem Glühwein aufwarteten. Dabei nutzten die Gäste die Gelegenheit, um ins Gespräch zu kommen. Schließlich erkannten sie das ein oder andere altbekannte Gesicht. Denn unter den teils weit gereisten Besuchern aus dem Raum Limburg, Westerwald und Frankfurt fanden sich auch einige Wiederholungstäter. So auch Annegret Lammers aus Nievern, die mit ihrem Mann und einigen Freunden mitwanderte. „Wir waren bereits einmal bei der Glühweinwanderung dabei. Uns gefällt diese Veranstaltung sehr gut und wir kommen gerne nach Bornich!“

Bedauerlich sei einzig und allein, dass aufgrund des aktuellen Hochwassers die linksrheinischen Gäste bei dieser Wanderung verhindert waren, betonte Uli Lenz von der Winzergenossenschaft. „Im nächsten Jahr werden wir aber sicherlich wieder eine Wanderung anbieten – dann aber ohne Hochwasser, versprochen!“ tla