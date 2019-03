Wenn die Dahlheimer Möhnen etwas können, dann ist es Fastnacht feiern. Das haben sie mit ihrer Möhnensitzung als farbenprächtige Paradiesvögel wieder sehr eindrucksvoll vorgeführt. Direkt in die Vollen gingen Anja Olszewski und Heike Klein mit ihrem Begrüßungssong zum Karneval in New York, Rio, Dahlheim, ehe in schillernden Farben die Jungmöhnen mit großen Flügelschlägen als Paradiesvögel einzogen und über die Bühne flatterten.

Die Jungmöhnen boten einen extravaganten, farbenfrohen Tanz der Paradiesvögel.Foto: Norbert Schmiedel Dann folgten Tänze auf Sketche, das großartige Programm duldete keine Pausen, die Band Beautiful Noise verband die Auftritte miteinander. Küche ...

Lesezeit für diesen Artikel (701 Wörter): 3 Minuten, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.