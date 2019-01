„Wir steuern mit unserem Wald auf eine Katastrophe zu“, sagte Revierförster Rainer Jäger unverblümt den Mitgliedern des Bad Emser Stadtrates in seinem kurzen Überblick über das auslaufende Forstwirtschaftsjahr. „2018 war kein gutes Jahr für den Wald – weder für den Bad Emser noch für den deutschen noch für den europäischen.“ In der langen, heftigen Trockenperiode sind Bäume schlicht verdurstet. Zusätzlich haben die Wetterextreme den Borkenkäfer gedeihen lassen, die Unterarten Buchdrucker und Kupferstecher setzen den Fichten extrem zu. Und das in ganz Mitteleuropa.

Auch im Bad Emser Forst wird das Problem sehr deutlich. Erst am Morgen hatte Rainer Jäger beim Besuch im Kemmenauer Wald ein paar der Schädlinge hinter einem Stück Rinde aufgeklaubt, ...

