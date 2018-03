Einer großen Mehrheit für die Bewerbung der Region zur Buga 2031 in der Versammlung des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal dürfte nichts mehr im Wege stehen. Nach den jüngsten Sitzungen der Stadträte in Bingen und Boppard steht fest, dass auch diese beiden Kommunen die Finanzierung in vollem Umfang mittragen, wie es die Machbarkeitsstudie vorsieht.

Zweckverbandsvorsteher Frank Puchtler will die Versammlung voraussichtlich zum 23. April einberufen, sodass die Bewerbung im Mai an die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft übergeben werden könnte. Deren Geschäftsführer Jochen Sandner hat den Zuschlag ...

