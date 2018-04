Goarshausen/Bad Ems. Farben. Leuchtend und plakativ. Vielschichtig und geheimnisvoll. Hier und da voller zarter Andeutungen, vor allen Dingen aber – ohne Zweifel, der Titel der Ausstellung trifft zu – ungeheuer kraftvoll. Er sei zuversichtlich, dass der Kreistag nun, da er bei seinen Sitzungen von Evelyn Sattlers Gemälden umringt sei, kraftvolle Entscheidungen werde treffen können, schlug Landrat Frank Puchtler bei der Eröffnung einen halb humoristischen, halb ernst gemeinten Bogen von den Werken der zwar in Thüringen geborenen, aber in Nassau aufgewachsenen und heute in St. Goarshausen lebenden Künstlerin zur Politik des Rhein-Lahn-Kreises.

Längst hat sich die Künstlerin, die 1988 mit dem Malen begann, in der Szene einen Namen gemacht – das wurde deutlich, als die mit ihr befreundete Kauber Keramikerin Beate Thiesmeyer ...

Lesezeit für diesen Artikel (681 Wörter): 2 Minuten, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.