Aufatmen am Mittelrhein: Die Pegelstände sinken

Aufatmen am Mittelrhein zwischen Braubach und Kaub: Die Pegelstände sinken langsam wieder. Mit dem Höchststand am Freitag von rund 6,38 Meter am Messpunkt Kaub und etwa 7,03 Meter bei Braubach blieb der Scheitel mehr als 40 Zentimeter unter dem Ereignis vor knapp drei Wochen. Obwohl relativ wenige Keller voll liefen, wie etwa in der Altstadt von St. Goarshausen, gab es dennoch einige Behinderungen im Straßen- und Fährverkehr.

In der Altstadt von St. Goarshausen kommt man noch mit Gummistiefeln voran, ein Boot ist nicht erforderlich. Noch ist die B42 bei Braubach überflutet, aber am Mittelrhein zwischen Braubach und Kaub ist bereits Aufatmen angesagt: Die Pegelstände sinken langsam wieder. Mit dem Höchststand am Freitagnachmittag von rund 6,38 Meter am Messpunkt Kaub und etwa 7,03 Meter bei Braubach blieb der Scheitel mehr als 40 Zentimeter unter dem Ereignis vor knapp drei Wochen. Die B42 wurde in Braubach und Kamp-Bornhofen überflutet. Im Ortsbereich Kamp-Bornhofen dürfte das Wasser noch bis Sonntag ebenso langsam wieder in den Rhein zurückfließen wie aus den überfluteten Unterführungen in Kaub (L339), St. Goarshausen (B274) und Wellmich (L334), die zur B 42 führen. Die überflutete B274 in St. Goarshausen. Die Autofähre Boppard ist noch außer Betrieb. Zwischen den Schwesterstädten St. Goarshausen und St. Goar verkehrt voraussichtlich noch bis einschließlich Sonntag nur die Personenfähre „Felix". Am Montag soll wieder regulär ab 5.30 Uhr die Autofähre „Loreley VI" fahren. Die Autofähre in Kaub war nicht betroffen. Einige Stege haben die Feuerwehren in St. Goarshausen und Kamp-Bornhofen aufgebaut. Am Wilhelm-Hofmann-Gymnasium am Rheinufer der Loreleystadt fand am Freitag regulärer Unterricht statt. Nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse konnten die Schüler bereits um 11 Uhr nach Hause gehen. Die Personenfähre "Felix" in St. Goarshausen. Die Prognosen des Wasser- und Schifffahrtsamtes zeigen nur langsam sinkende Pegelstände. Laut Wehrleiter Ralf Reckermann treffen sich die Feuerwehreinheiten jedoch schon am Samstagmorgen, um Rückbau und Reinigungsarbeiten zu besprechen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Bauhöfe der Verbandsgemeinde und der Stadt St. Goarshausen werden die Straßen und Rheinanlagen dann in den kommenden Tagen wieder von Treibgut befreit und auf Vordermann gebracht. Auch das Krangelände in St. Goarshausen steht unter Wasser.

Die B 42 wurde in Braubach und Kamp-Bornhofen überflutet. Im Ortsbereich Kamp-Bornhofen dürfte das Wasser noch bis Sonntag ebenso langsam wieder in den Rhein zurückfließen wie aus den überfluteten Unterführungen in Kaub (L 339), St. Goarshausen (B 274) und Wellmich (L 334), die zur B 42 führen. Die Autofähre Boppard ist noch außer Betrieb. Zwischen den Schwesterstädten St. Goarshausen und St. Goar verkehrt voraussichtlich noch bis einschließlich Sonntag nur die Personenfähre „Felix“. Am Montag soll wieder regulär ab 5.30 Uhr die Autofähre „Loreley VI“ fahren. Die Autofähre in Kaub war nicht betroffen.

Einige Stege haben die Feuerwehren in St. Goarshausen und Kamp-Bornhofen aufgebaut. In der Altstadt von St. Goarshausen kam man noch mit Gummistiefeln voran, ein Boot war noch nicht erforderlich. Am Wilhelm-Hofmann-Gymnasium am Rheinufer der Loreleystadt fand am Freitag regulärer Unterricht statt. Nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse konnten die Schüler bereits um 11 Uhr nach Hause gehen. In den Gemeinden Osterspai und Filsen, die nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr zeitweise auf den Hochwassernotweg über der Rheinschleife angewiesen waren, wurde in den sozialen Netzwerken erneut Unmut über den schlechten Zustand dieses Weges laut. Der Osterspaier Ortsbürgermeister Gerhard Böhm drängt darauf, dass die betroffenen Gemeinden gemeinsam mit der Verbandsgemeinde umgehend eine Lösung finden.

Die Prognosen des Wasser- und Schifffahrtsamtes zeigen nur langsam sinkende Pegelstände. Laut Wehrleiter Ralf Reckermann treffen sich die Feuerwehreinheiten jedoch schon am Samstagmorgen, um Rückbau und Reinigungsarbeiten zu besprechen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Bauhöfe der Verbandsgemeinde und der Stadt St. Goarshausen werden die Straßen und Rheinanlagen dann in den kommenden Tagen wieder von Treibgut befreit und auf Vordermann gebracht.

Von unserem Redakteur Andreas Jöckel