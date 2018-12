Autofahrer können aufatmen. Von diesem Mittwoch an ist vorerst wieder freie Fahrt am Engpass auf der B 260 in Bergnassau-Scheuern. Der Verkehr kann ab sofort wieder zweispurig und ohne Ampelregelung fließen. Auch der Zebrastreifen ist für Fußgänger wieder nutzbar. Dieser Zustand soll mindestens bis 6. Januar Bestand haben, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez mitteilt.

Die Baugrube wurde am Dienstag wieder zugeschüttet und der Straßenbelag provisorisch wiederhergestellt. Somit ist der Verkehrsfluss wieder wie vor Beginn der Maßnahme. Sollte sich Anfang Januar abzeichnen, dass die Witterung ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.