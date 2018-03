Abendumzug 2018 in Braubach: Narren feiern ihre Lichterparty

Das bunte Spektakel beim Braubacher Abendumzug war auch bei seiner achten Auflage weiter im Aufwind und hat sich zu einem echten Leuchtturm des Karnevals im Rhein-Lahn-Kreis entwickelt.

Mit viel Aufwand hatte der Freundeskreis Braubach zahlreiche Rheinschiffe zum Abendumzug 2018 auf die Braubacher Straßen gebracht. Angeführt von einem Motivwagen mit einer Nachbildung der „Goethe" folgten viele weitere beleuchtete Fahrgastschiffe sowie Einsatzboote von Polizei und Feuerwehr.

40 Gruppen hatten sich angemeldet und Tausende jubelten den fantasievoll kostümierten Teilnehmern zu, die sich durch die enge und malerische Altstadt am Fuße der Marksburg schlängelten.

Als etwas zu schmal erwies sich die Schleife am Obertor für den Wagen „Jägerparty“ der KG Oberwies. Um das Gefährt zu befreien, musste ein Parkplatzschild vor dem „Weißen Schwanen“ vorübergehend entfernt werden. Da es sich um den letzten Wagen handelte, störte das den Ablauf des Zuges aber kaum.

Anschließend wurde bei der Afterzugparty bis in die Nacht gefeiert. Erstmals stieg diese in diesem Jahr in einem Festzelt auf dem Parkplatz beim Kaiserhof. aj