Von der Sonne geküsst entwickelte sich Lahneck Live am Wochenende zu einem wahren Fest für die ganze Familie. Herausragend waren dabei wieder einmal die musikalischen Beiträge der Veranstaltung. Für die Kinder gab es vor allem am Sonntag viel zu erleben – Baumklettern, Kinderschminken, ein Technikcamp, eine interaktive Lesung und vieles mehr begeisterten in den sonnigen Rheinanlagen von Oberlahnstein.

Schon am Freitag hatten „Abay“ und „Razz“ nach den Rockbuster-Auftritten die Rheinbühne gerockt. Dabei zeigte sich Aydo Abay, Frontmann der nach ihm benannten Band, vor seinem erfolgreichen Auftritt durchaus ...

Lesezeit für diesen Artikel (694 Wörter): 3 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.