Die Gewerbe- und Handwerkerausstellung (GeHa) in Nastätten feiert ein Jubiläum: Am Samstag und Sonntag, 30. und 31. März, findet sie zum 25. Mal statt. Dann präsentieren Handwerker und Gewerbetreibende aus der Region an zahlreichen Ständen ihre Produkte und Dienstleistungen. Organisiert wird die Messe wie in all den Jahren vom Gewerbeverein und der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten. Doch zum Jubiläum soll der Fokus am Samstag mit einer Jobbörse diesmal auch auf die Themen Ausbildung und Mitarbeitergewinnung gelegt werden.

Die wirtschaftliche Lage der örtlichen Unternehmen sei derzeit gut, so VG-Bürgermeister Jens Güllering. Daher habe sich das Organisationsteam die Frage gestellt, wie man Betriebe dennoch wieder für die Leistungsschau gewinnen ...

Lesezeit für diesen Artikel (473 Wörter): 2 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.