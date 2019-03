„Der Tag, als der Zirkus verboten werden sollte“ heißt das Musical, das die Kinder der Weitefelder Grundschule am Mittwoch- und Donnerstagabend im Zirkuszelt des Zirkus Rondel aufführen. Die Handlung ist schnell erklärt: Ein spießbürgerlicher Oberverwaltungsrat befürchtet, dass der ins Dorf eingezogene Zirkus Buntelli die Ordnung im Städtchen gefährden könnte. Deshalb will er den Zirkus verbieten. Christiane Willwacher, Lehrerin an der Weitefelder Grundschule, berichtet der RZ, dass die Kinder monatelang für ihren großen Auftritt geprobt haben.

Und diese Mühe hat sich gelohnt: Das Zelt ist am Mittwochabend voller gerührter Großeltern, verzückter Mütter und stolzer Väter, die sich darüber freuen, dass ihre Kleinen so viel Spaß in ...

Lesezeit für diesen Artikel (261 Wörter): 1 Minute, 08 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.