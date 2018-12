„Mit dem Zweiten sieht man besser!“ Der Slogan des Zweiten Deutschen Fernsehens hat offenbar auch seine Berechtigung, wenn die Redaktionen des Mainzer Senders die Tageszeitungen des Landes durchblättern. Denn auch die Lokalteile der Rhein-Zeitung hat man da im Blick. So fanden die Macher des öffentlich-rechtlichen Programms auch den Bericht der Betzdorfer RZ von Anfang Juli, in dem von dem Betzdorfer Ehepaar Dinu berichtet wird, das von einem Autobetrüger um 16.500 Euro betrogen wurde. Valentin Dinu hatte im Internet einen Peugeot gekauft und später – nur durch Zufall – erfahren, dass es sich um einen gestohlenen Wagen handelte. Den musste er dann an den rechtmäßigen Besitzer in Frankreich zurückgeben. Sein Geld sah er nicht wieder. Am Sonntag, 30. Dezember, ist diese Geschichte als ein Beitrag im ZDF-Magazin „Terra Xpress“ ab 18.30 Uhr zu erleben.

Im Gespräch mit der Rhein-Zeitung berichten Dinu und sein Rechtsanwalt Andreas Stötzel aus Betzdorf, wie es dazu kam, dass sie nun im ZDF zu sehen sind. „Schon im September habe ...

