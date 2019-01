Der drohende Hausärztemangel im ländlichen Raum wird im AK-Land aktuell heiß diskutiert. Doch damit nicht genug. Mit der Insolvenz der Katharina-Kasper-ViaSalus-Gesellschaft in Dernbach (Westerwaldkreis) kommt eine weitere medizinische Hiobsbotschaft. „Beginnt jetzt das Kliniksterben?“, hat unsere Zeitung gestern getitelt. Wir haben uns bei den Einrichtungen im Kreis Altenkirchen umgehört.

Joachim Krekel, Kaufmännischer Direktor des DRK-Krankenhauses in Kirchen, sieht den Standort an der Sieg nicht akut gefährdet: „Das Krankenhaus Kirchen ist trotz der schwierigen Situation am Standort stabil. Bisher haben ...