Alkohol, Drogen, Medikamente: Wer mit einer Sucht zu kämpfen hat, der hat es nicht leicht. Doch es gibt auch andere Formen der Abhängigkeit: Im Jahr 2017 war fast jeder 300. der 16- bis 70-Jährigen (0,31 Prozent) pathologisch spielsüchtig, 0,56 Prozent wiesen ein problematisches Spielverhalten auf. Im AK-Land bietet etwa die Caritas Betzdorf unter der Leitung von Eberhard Köhler Hilfe gegen die Spielsucht an.

Elke Richter und Steffen Ernst, Ansprechpartner in der 2007 gegründeten regionalen Fachstelle für Glücksspielsucht der Caritas, beraten Betroffene und Angehörige in den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied. Zusätzlich wird in Zusammenarbeit ...