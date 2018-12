Die beiden ersten Hauptpreise der Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft Gebhardshain gehen diesmal nicht in die Nachbarschaft, sondern bleiben im Ort: Irene Skerka darf sich als glückliche Gewinnerin über 300 Euro freuen. Platz zwei und damit 200 Euro gehen an Martina Schikor. Über den dritten Preis im Wert von 100 Euro freut sich Tanja Weller aus Steinebach. Außerdem ermittelte das Ziehungsteam mit der Vorsitzenden Jessica Weller an der Spitze im LVM-Versicherungsbüro 25 weitere Preisträger.

Dabei drehte sich alles um die zehnjährige Glücksfee Lena, zumal die Ziehungsbox mit fast 1000 Teilnahmekarten prall gefüllt war. Mit der Ziehung der Preise im Gesamtwert von mehr als 800 ...

