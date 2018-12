30 Kinder des Kindergottesdienstes „Kids und Co.“ der evangelischen Kirchengemeinde führen heute, an Heiligabend, um 15 Uhr das Weihnachtsmusical „Das Weihnachts-Super-Sonder-Angebot“ von Gero Philippsen in der Daadener Barockkirche auf. Sogar eine 70-jährige Seniorin aus Daaden hat eine Rolle übernommen. Schon im Oktober hatten die Proben für den Auftritt an Heiligabend begonnen. Bei der Generalprobe am Samstag lief bereits alles wie am Schnürchen: Flotter Hip Hop und besinnlich-sanfte Töne wechseln sich im Programm ab. Die Handlung: Auf einem Weihnachtsmarkt kaufen Besucher Weihnachtsgeschenke für ihre Lieben ein. Nur der kleine Hans verzieht das Gesicht: Er hat ein Auge auf ein schönes rotes Windlicht geworfen – ist aber leider völlig pleite. Seine Freundin Biggi rät ihm, das Windlicht einfach zu klauen – und Hans tut es...

Die musikalische Leitung des Musicals hat Julian Humpl inne, die Theaterleitung Jana Otterbach. Um die Technik kümmern sich, wie in den vergangenen Jahren, Peter Haubrich und Achim Otterbach. Zahlreiche 16- ...

