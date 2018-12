Bescherung für die Caritas in Betzdorf: Sabine Weber und Stefanie Breiderhoff wurden mit Päckchen und Taschen voller Spielsachen bedacht. Sie stammen aus der Hilfsaktion: „We can be Heroes for one Day” („Wir können Helden für einen Tag sein“). Initiiert haben sie David Koca (Wirges) und Florian Hammel, Torwart des Siegerländer Regionalligisten Kaan-Marienborn. Die Idee dieser vor acht Wochen gestarteten Weihnachtsaktion war, Spielsachen aller Art und Spenden für hilfsbedürftige und kranke Kinder zu sammeln. Die Resonanz sei überwältigend gewesen, erzählt Koca bei seinem Besuch in Betzdorf. Über 2000 Spielsachen und 18.000 Euro an Spenden seien durch die Unterstützung, beispielsweise von Vereinen, eingegangen. Koca arbeitet als Talentscout für den 1. FC Köln, ist 25 Jahre alt und Vater einer einjährigen Tochter. Den Kontakt zur Caritas in Betzdorf stellte die Jugendorganisation des Lions Clubs, „Leo“, her. Daniel Doll war mit weiteren Mitgliedern ebenfalls zur Spendenübergabe gekommen, ebenso wie Mitglieder der Lions Clubs Altenkirchen, Westerwald und Bad Marienberg, vertreten von Volker Hammer und Klaus Patt (beide Lions Club Westerwald) sowie Sabine Manger (Lions Club Altenkirchen) und Helga Schmitt (Lions Club Bad Marienberg). Weber und Breiderhoff bedankten sich bei den privaten Initiatoren der Hilfsorganisation, der Jugendorganisation Leo und den Lions Clubs. Die Spielsachen fließen in Hilfsangebote der Caritas für Familien.

Von unserer Mitarbeiterin Claudia Geimer

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.