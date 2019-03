Der Ortsgemeinderat Wallmenroth beschäftigte sich in seiner Sitzung am Montagabend in der Unterkirche mit dem Zustand einiger Bushaltestellen im Dorf. Ortsbürgermeister Michael Wäschenbach hat das Wartehäuschen an der B 62 Richtung Wissen begutachten lassen. Es stelle sich die Frage nach der Standfestigkeit der Bushaltestelle, die ein Betondach besitzt. Nach den Besichtigungen gebe es unterschiedliche Ansichten, teilte Wäschenbach dem Rat mit.

Deshalb möchte der Ortsbürgermeister noch die dritte Meinung eines Prüfinstituts einholen. Zudem müssten Fragen nach den Kosten für einen Abriss und einer Neuerrichtung geklärt werden. Mittel dafür sind im Haushalt ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.