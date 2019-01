Die Zahl der Kinder, die tagsüber außerhalb ihres Elternhauses betreut werden, ist im abgelaufenen Jahr im AK-Land auf 4628 angewachsen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ist das ein Plus von 2,7 Prozent. Damit nahm die Quote an Sieg und Wied binnen Jahresfrist überdurchschnittlich zu. Denn in ganz Rheinland-Pfalz stieg die Zahl der betreuten Kinder „nur“ um 2,4 Prozent auf 163.325 Mädchen und Jungen.

Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn man sich nur die Betreuung der unter-dreijährigen Kinder vornimmt. Hier zählten die Statistiker im Kreis Altenkirchen 917 Kleinkinder, die entweder eine Kita aufsuchten ...

Lesezeit für diesen Artikel (309 Wörter): 1 Minute, 20 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.