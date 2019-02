Seit Jahrzehnten sind Kirmes und Schützenfest „De Oos“, Herbstmarkt und Hüttenzauber aus dem Jahreskalender von Gebhardshain und Umgebung nicht wegzudenken. Jetzt besteht die Gefahr, dass es sie schon 2020 nicht mehr geben könnte: Die Kultur- und Festgemeinschaft Gebhardshain braucht ab April eine neue Führungsspitze. Sowohl der jahrelange Vorsitzende Rudi Rödder als auch sein Stellvertreter Christian Seifer wollen ihr Amt niederlegen. Nachfolger sind momentan keine in Sicht. Das Duo lädt am Dienstag, 12. März, zu einem Krisentreffen des Vorstands in den „Westerwälder Hof“ ein, bei dem die Festgemeinschaft sondieren will, wer die Arbeit an der Spitze zukünftig erledigen könnte. Am 9. April soll der neue Vorstand gewählt werden.

Arbeit bedeuten die Ämter allerdings nicht wenig. „Das ist schon wie ein richtiges Eventmanagement“, sagt Rödder, „allein für den Herbstmarkt sind ganze Listen abzutelefonieren von Leuten, die mit ihren Ständen ...

Lesezeit für diesen Artikel (384 Wörter): 1 Minute, 40 Sekunden

