Vergnügliches Knappentheater in Herdorf

Kriegsrat auf der Bühne: Die Tochter des Hauses versucht ihren Eltern schonend beizubringen, dass sie und ihr Cousin ein Paar sind. Begeisterung sieht anders aus, aber es gibt natürlich ein Happy End in Herdorf.

Pfarrer und Polizist hätten auch gerne das Vermögen unter sich aufgeteilt, doch am Ende gehen sie leer aus. Foto: clg

Im ausverkauften Knappensaal ging am Samstagabend die Premiere der Theatergruppe des katholischen Knappenvereins über die Bühne. Regie führte Dana Graneist; Simone Weigelt (Haare und Make up) sowie Ramona Link (Souffleuse) agierten hinter den Kulissen.

Das Happy End naht: Familie Brummel (links) und Familie Schlumberger sprechen sich in der Wohnküche aus. Bald wird sich der ersehnte Nachwuchs einstellen: Zwillinge – zwei Mädchen. Damit steht dem Erbe nichts mehr im Wege. Fotos: Claudia Geimer Foto: clg

Im Lustspiel „Ein Mädchen muss her“ entzweit ein Erbstreit die Familien Schlumberger und Brummel. Die Frauen des Hauses – Elke Schmidt als Magda Schlumberger und Lisa Köhler als Mina Brummel – gehen wie die Furien aufeinander los. Denn das Testament, das ihre verstorbene Schwester hinterlassen hat, ist tückisch: Es erbt jene Familie, die innerhalb von zwei Jahren ein Mädchen bekommt. Ein Marathon in den Schlafzimmern beginnt, die Ehemänner kommen bald an ihre Grenzen. Denn bislang kochte das Liebesleben auf Sparflamme, beschränkte sich auf Weihnachten (Brummel) und Geburtstag (Schlumberger).

Was die Familien nicht wissen: Stephan Hellinghausen als ansonsten eher gutmütiger Pfarrer hat beim Testament seine Finger im Spiel: Denn wenn es mit dem weiblichen Nachwuchs nicht klappen sollte, fällt die Hälfte des Vermögens an die Kirche und die andere an den örtlichen Tierschutzverein. Dessen Vorsitzender ist Stephan Romschinski als Polizeibeamter Willi Lebertran. Im Dienst trinkt er gern einen Doppelten. Pfarrer und Polizist verbünden sich bei einem Cognac und hecken einen Plan aus, damit das Liebesspiel keine Folgen hat.

Honoratioren auf die Schippe nehmen, das gehört zu einem richtigen Lustspiel dazu. Doch die Intrige fällt auf Pastor und Polizist zurück: Denn die genervten Ehemänner wollen eh lieber zum Stammtisch als ins Schlafzimmer. Stefan Seyfahrt als Franz Brummel gibt zwar meistens seiner Gattin mit den Worten „Gerne, Liebling!“ nach, aber nun rebelliert er. Er überredet Martin Link als seinen Schwager und Leidensgenossen Emil Schlumberger, den liebeshungrigen Frauen KO-Topfen zu verabreichen. „Wenn sie schlafen, kommt man mit ihnen aus.“ Damit nicht genug: Sie brauchen zwei „Alibi-Männer“ für die Nacht, um ihrerseits ungestört das Nachtleben zu genießen. Kurzerhand mischen sie auch dem Pfarrer und dem Polizisten Schlafmittel ins Glas: „Prost, oder Hahnengel!“ So kommt es, dass sowohl Pfarrer als auch Polizist morgens plötzlich in fremden Betten neben fremden Frauen aufwachen – das führt natürlich zu weiteren Verwicklungen. Während ihre Eltern ums Erbe ringen, frönen Mona Prey als Tochter Schlumberger und Niko Link als Sohn Brummel unbemerkt ihrer jungen Liebe. Die Beziehung bleibt nicht ohne Folgen: Die Tochter wird schwanger.

Das Publikum im Saal verfolgt amüsiert die Handlung auf der Bühne. Sie erleben zwei zänkische Ehefrauen in Hochform. Die Ehemänner ahnen nach ihrem Fehltritt bei Christians in der Kneipe Böses: „Es riecht nach Schwefel, gleich ist hier der Teufel los.“ Den Pastor plagt ein schlechtes Gewissen. Doch bevor er das mit dem Testament beichten kann, landet er ungewollt im fremden Ehebett, sieht einen vermeintlichen Engel und glaubt, er sei im Paradies. Der Polizist ist nicht nur trinkfest, sondern auch trickreich. Aber am Ende tappt auch er selber in die Falle.

Der Kriegsrat am Ende des Stücks bringt die Lösung: Die beiden Schwestern schließen Frieden, und auch die Eheleute versöhnen sich wieder. Nachdem die Kinder ihre geheime Beziehung und die Folgen offenbaren, steht auch dem Erbe nichts im Wege. Denn beide Familien erwarten nun den ersehnten Nachwuchs, der die Bedingungen des Testaments erfüllt: Es werden Zwillinge – und natürlich Mädchen!

Von unserer Mitarbeiterin Claudia Geimer