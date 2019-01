Nach nunmehr 31 Jahren hat der Flammersfelder Hausarzt Karl-Heiner Nöllgen seine Praxis aufgegeben. Der Mediziner hat seinen Ruhestand angetreten, ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Somit schrumpft die Zahl der Hausärzte in der Verbandsgemeinde Flammersfeld von acht auf sieben. Die Schließung der Praxis von Dr. Nöllgen ist laut dem Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Rolf Schmidt-Markoski, „ein harter Einschnitt in die ärztliche Versorgungssituation im Flammersfelder Raum“. Viele der Patienten hätten sich aber schon nach Weyerbusch und Altenkirchen orientiert. Ein Teil der Patienten wurde bereits von einer weiteren Flammersfelder Hausarztpraxis übernommen. Auch in der Betzdorfer Gontermannstraße wurde aktuell die Schließung der Internistischen Gemeinschaftspraxis für Ende März angekündigt. Betroffen davon sind rund 3000 Patienten.

Doch wie kann es in der Zukunft weitergehen? Im gesamten Landkreis Altenkirchen sind aktuell mehr als 50 Prozent der Hausärzte älter als 55 Jahre, sodass sich kreisweit in den nächsten ...

Lesezeit für diesen Artikel (468 Wörter): 2 Minuten, 02 Sekunden

