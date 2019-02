Herdorf ist schuld, dass die Titanic untergegangen ist: Die „Mäckesfamilie“ hat eine so erbärmliche Interpretation der Titelmelodie des Films Titanic, „My Heart will go on“, geliefert, da sinkt jeder Kahn und der Eisberg schmilzt. Die Besucher der Mädchensitzung der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) können sich vor Lachen nicht mehr halten: Susanne Düber spielt auf der Blockflöte so falsche Töne, ihre Haare flattern im Wind, erzeugt von einem Ventilator. Eine Tänzerin schwebt über die Bühne und ein Chor singt herzerweichend, eine originelle Idee und ein toller Auftritt, finden auch die beiden Sitzungspräsidentinnen Jana Schlosser und Verena Scheele.

„Bollywood“, so lautete das Motto der beiden Sitzungen am Donnerstag und Freitag im Knappensaal. Prinzessin Hannah (Schischkowski) und ihr Elferrat aus den Reihen der Messdiener legen als „Bollywood-Schönheiten“ einen Bauchtanz ...

Lesezeit für diesen Artikel (286 Wörter): 1 Minute, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.