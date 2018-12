Die Strick- und Kreativgruppe Elkenroth hat zur Übergabe von sechs Teilspenden im Gesamtwert von 5000 Euro in den „Dorfkrug“ eingeladen. Wie es die Sprecherin Katharina Pfeiffer im Kreis aller Beteiligten sagte, handelt es sich bei dem Geld um den Reinerlös aus dem jüngsten Basar. Jeweils 1300 Euro gehen an das Kinderhaus Pumuckl in Hattert, an die Unnauer Patenschaft sowie an die Kinderhilfe Moritzhaus in Betzdorf. Mit 500 Euro wird der achtjährige Julian Schuhen aus Kausen unterstützt. Für praktische Dinge im Alltag benötigt der querschnittgelähmte Junge einen Assistenzhund. Weiterhin fließen 400 Euro an den Elkenrother Förderverein „Sankt Elisabeth“ und 200 Euro an den Orden der Schönstatt-Schwestern.

Ein dickes „Dankeschön“ sagte das eifrige Arbeitsteam jetzt durchschnittlich zehn aktiven Damen sowie zahlreichen Helfern hinter den Kulissen. Dreh- und Angelpunkt der regelmäßigen Gruppenarbeit ist der Basar, der bereits seit ...

