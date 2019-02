Standing Ovation schon vor der Wahl – die SPD hätte sich eine geheime Abstimmung eigentlich sparen können, so eindeutig waren die Reaktionen nach dem „Vorstellungsgespräch“ von Andreas Hundhausen. Doch die Formalitäten mussten natürlich gewahrt werden. 119 Mitglieder gaben ihre Stimme zur Kür des Landratskandidaten in der Versammlung am Freitagabend im Barbarasaal der Betzdorfer Stadthalle ab, 114 stimmten mit Ja, zwei mit Nein und drei enthielten sich der Stimme. Das bedeutet ein Ergebnis von 95,8 Prozent, mit dem der Doktorand und wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni Siegen mehr als zufrieden ist.

„Er hat uns überzeugt und mitgerissen, er ist ein Lobbyist im positiven Sinne für den Kreis Altenkirchen“, lobte Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler ihren Parteifreund. „Wir haben eine fantastische Rede gehört“, gratuliert ...

