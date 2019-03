Die SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Kirchen will nach den Worten ihrer Sprecherin Angelika Buske beim Thema Siegtalradweg „die Kirchener Verwaltung in die Pflicht nehmen“. Die Fraktion sowie Kirchens Stadtbürgermeister und Landratskandidat Andreas Hundhausen trafen sich jetzt am Rand von Brachbach am Siegufer und kündigten einen Antrag im VG-Rat an, mit dem sie eine teils neue Route abseits der B 62 für den Radweg vorschlagen. Kernpunkt: Für die bisherigen Streckenteile 1 und 3 (Freusburg und Büdenholz/Brachbach) soll nun schleunigst die Verbandsgemeinde Kirchen die Trägerschaft übernehmen – und könnte dann gleich mit der Planung beginnen, um die nicht enden wollende Geschichte des Kirchener Siegtalradwegs endlich auf die Zielgerade zu bringen.

Für die SPD steht dabei fest: Der Radweg – der ja Touristen locken und für Familien mit Kindern durch die Natur führen soll – darf nicht mehr, wie bisher geplant, ...

Lesezeit für diesen Artikel (624 Wörter): 2 Minuten, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.