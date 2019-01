Zwei Jahre liegen zwischen diesen beiden Aufnahmen. Mitte Januar 2016 lag Schnee. Die alte Muhlaubrücke über die Sieg zwischen Scheuerfeld und Wallmenroth wurde damals noch zusätzlich getragen von zwei Stützpfeilern im Fluss.

Die gehören nun der Vergangenheit an. Denn inzwischen befindet sich an der Stelle eine neue Stahlkonstruktion. Mit einer Länge von 38 Metern überquert sie die Sieg in einem durch. Noch ...