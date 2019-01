Die Werbetafel der Marketingfirma ToMa aus Neustadt an der Weinstraße, die bereits seit November vor dem Gebhardshainer Seniorenheim St.- Vinzenz-Haus stehen und für fast zwei Dutzend örtliche Unternehmen werben sollte – sie steht immer noch nicht da. Immer noch sind 14 Geschäftsleute aus dem Ort mit ToMa im Clinch, weil sie sich betrogen fühlen: Das Marketingunternehmen hatte im November für einen Defibrillator Spenden gesammelt, der im Seniorenheim stehen sollte. So ein Gerät kostet an die 2000 Euro. Doch als die Geschäftsleute merkten, dass ToMa rund das Zehnfache einnimmt und folglich kräftig absahnt, beschwerten sie sich (die RZ berichtete). Bis jetzt hat sich in der Sache wenig getan, außer dass die Betroffenen eine Koblenzer Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet haben. Denn ToMa will die Gebhardshainer trotz ihrer verärgerten Widersprüche partout nicht aus den Verträgen entlassen.

Jetzt rufen die Betroffenen alle diejenigen, die sich ebenfalls von ToMa mit dem „Defibrillatortrick“ haben in einen Vertrag reden lassen, dazu auf, sich bei ihnen zu melden – je mehr ...

Lesezeit für diesen Artikel (615 Wörter): 2 Minuten, 40 Sekunden

