Die Geschichte der kfd Dermbach geht zurück bis ins 19. Jahrhundert – was damals als Mütterverein begann, ist heute eine Frauengemeinschaft, die man in Dermbach nicht mehr missen will. So schauten die Frauen bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend nicht nur auf das vergangene Jahr zurück, sondern auch auf das Leben von sechs Frauen, die seit 60 Jahren bei der kfd dabei sind. Die Vorsitzende Ursula Patt begrüßte 22 der 126 Mitglieder „em Stüffjen“ der Turnhalle – und konnte zwei der Jubilare beglückwünschen. „Lasst uns miteinander gehen“, heißt es in der Urkunde.

60 Jahre sind Gertrud Lück, Ursula Lutz, Gerda Müller, Gerdruth Richartz, Rosmarie Langenbach und Walburga Küster mit der kfd Dermbach gegangen. Vier der sechs Jubilare konnten krankheitsbedingt nicht zur Ehrung ...

