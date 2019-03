Das Dekanat Kirchen wird Ende des Jahres Geschichte sein – und die Gläubigen fragen sich, wie geht es weiter, wenn ab dem 1. Januar 2020 die Stunde der neuen Pfarrei der Zukunft Betzdorf schlägt? Am Samstag, 6. April, 9.30 Uhr, wird es eine Zusammenkunft in der Betzdorfer Stadthalle geben. Dann dürfen die von der Reform betroffenen Katholiken gespannt sein, was die Verantwortlichen des Bistums Trier sagen werden und ob es zu einigen offenen Fragen Antworten gibt.

Zum Beispiel: Was passiert mit den drei im Dekanat wirkenden Seelsorgern Dechant Rudolf Reuschenbach, Pastor Christoph Kipper und Pastor Helmut Mohr? Auf Anfrage, ob sie über den 1. Januar 2020 ...

Lesezeit für diesen Artikel (622 Wörter): 2 Minuten, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.