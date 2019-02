„Ein Klavier, ein Spieler – das war’s!“ Mehr braucht man nicht für einen überraschenden und rundum gelungenen Konzertabend – jedenfalls dann, wenn es sich bei dem Künstler um Johannes Nies handelt. Der Herdorfer Pianist begeisterte am Sonntag mit einem Klavierkonzert unter dem Motto „Beethoven, Jazz and more“ im Hüttenhaus. Die Kulturfreunde Herdorf und die Volksbank Daaden hatten den gefragten Musiker auf die Bühne des Städtchens geholt.

„Ich bin von beiden Genres fasziniert, man kann so viel aus ihnen lernen“, begründet Nies, der an der Musikhochschule Hannover lehrt, die eigenwillige Gegenüberstellung von Jazz und Klassik in seinem ...